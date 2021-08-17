聽新聞
test
0:00 / 0:00
特斯拉預告大規模人工智慧晶片 20日AI日活動揭曉
特斯拉17日在官方微信公眾號發布一張海報，為20日上午的「特斯拉AI日」活動預告，海報中展示了一顆大規模晶片模組的結構圖，預計將會是「AI日」當天的焦點。
底色為黑色的海報上，寫著「邀你見證人工智慧的又一次革新」，結構圖上的模組，由多個核心構成，四周具有金屬框架以及散熱片、導熱銅板等，該晶片預計為特斯拉參與研發，能夠用於人工智慧運算等。
騰訊網報導，特斯拉CEO馬斯克日前表示，將在發佈會上介紹特斯拉在人工智慧領域的軟體和硬體進展，尤其是在神經網路的訓練和預測推理方面。
中國電子報報導，先前Dojo公開在推特上為「特斯拉AI日」打call，所以不少人認為，該結構圖展示的可能是特斯拉為超級電腦Dojo設計的專用晶片。
早在2019年的Autonomous Day上，馬斯克就提到過Dojo，並表示Dojo是能夠利用海量視頻資料，做無人監管標注和訓練的超級電腦，因此具備如此優異性能的AI晶片很可能在20日揭開神秘的面紗。
Dojo的發音源自日語，指柔道中的練功房。有業內人士對海報上的這張晶片圖進行瞭解讀，認為圖中的晶片採用了非常規封裝形式，第一層和第五層銅質結構是水冷散熱模組；紅色圈出的第二層結構由「5x5陣列」共25顆晶片組成；第三層為25個陣列核心的BGA封裝基板。
第四層和第七層可能是物理承載結構附帶一些導熱屬性；第六層或許是功率模組，上面豎著的黑色長條很可能是穿過散熱與晶片進行高速通信的互聯模組。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言