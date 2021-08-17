特斯拉預告大規模人工智慧晶片 20日AI日活動揭曉

特斯拉17日在官方微信公眾號發布一張海報，為20日上午的「特斯拉AI日」活動預告，海報中展示了一顆大規模晶片模組的結構圖，預計將會是「AI日」當天的焦點。

底色為黑色的海報上，寫著「邀你見證人工智慧的又一次革新」，結構圖上的模組，由多個核心構成，四周具有金屬框架以及散熱片、導熱銅板等，該晶片預計為特斯拉參與研發，能夠用於人工智慧運算等。

騰訊網報導，特斯拉CEO馬斯克日前表示，將在發佈會上介紹特斯拉在人工智慧領域的軟體和硬體進展，尤其是在神經網路的訓練和預測推理方面。

中國電子報報導，先前Dojo公開在推特上為「特斯拉AI日」打call，所以不少人認為，該結構圖展示的可能是特斯拉為超級電腦Dojo設計的專用晶片。

早在2019年的Autonomous Day上，馬斯克就提到過Dojo，並表示Dojo是能夠利用海量視頻資料，做無人監管標注和訓練的超級電腦，因此具備如此優異性能的AI晶片很可能在20日揭開神秘的面紗。

Dojo的發音源自日語，指柔道中的練功房。有業內人士對海報上的這張晶片圖進行瞭解讀，認為圖中的晶片採用了非常規封裝形式，第一層和第五層銅質結構是水冷散熱模組；紅色圈出的第二層結構由「5x5陣列」共25顆晶片組成；第三層為25個陣列核心的BGA封裝基板。