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美國證管會主席：暫停中概股透過VIE架構上市

聯合報 / 特派記者林宸誼／上海即時報導
美國證管會主席表示，暫停中概股透過VIE架構上市。（取自《國際金融報》）
美國證管會主席表示，暫停中概股透過VIE架構上市。（取自《國際金融報》）

美國證管會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）在社交媒體發布影片，對先前發布的中概股VIE架構上市指引進行解釋，並明確表示暫停這類公司登陸美股市場。

財聯社報導，美國證管會先前最新指引強調，許多科技、網路類股的大陸公司，在開曼群島等地註冊上市實體，透過協議控制境內業務經營主體（俗稱VIE架構）實現在美國上市，因此美國證管會要求這些離岸發行人，在新股註冊聲明被確認有效前，對於這種安排造成的風險作出清晰公告。

詹斯勒除了對上述指引進行解釋外，也確認已經指示證管會的職員，暫時停止處理這類中概股「殼公司」的上市申請，直到這些公司給出更加明確的信息公布，包括大陸公司與海外實體的關係，以及政策法規可能對公司營運帶來的風險。

除了公布VIE架構風險外，詹斯勒還提及了財務審計問題，表示如果大陸營運公司的審計師未來三年內無法公開帳戶記錄，那麼無論是開曼群島或是大陸本土的公司都不能在美國上市。

美股 社交

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