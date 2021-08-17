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陷入債務風暴後 許家印卸任恒大地產董事長

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
許家印不再擔任恒大地產董事長。（圖／取自新浪網）
許家印不再擔任恒大地產董事長。（圖／取自新浪網）

大陸大型地產集團恒大集團近期負面消息不斷，並陷入債務風暴。大陸國家企業信用信息公示系統（廣東）顯示，許家印不再擔任恒大地產董事長，新任董事長、總經理和法人代表均為趙長龍，其目前職位為恒大物業執行董事兼副董事長。

香港「經濟日報」報導，恒大物業網站顯示，趙長龍目前為恒大物業執行董事。公司去年年報顯示，56歲的趙長龍在2003年9月加入恒大集團，先後在恒大集團子公司及地區公司擔任多個職位。從2017年11月起，趙長龍一直擔任恒大地產董事。

趙長龍曾於去年9月23日獲委任為恒大物業執行董事兼董事長，趙長龍今年7月再被調任至恒大物業執行董事兼副董事長，同時擔任公司總經理，其原有董事長職務由甄立濤接替。

恒大集團日前尋求出售資產以解決債務危機。中國恒大公告，正在接觸幾家潛在獨立第三方投資者，探討有關出售公司旗下部分資產，包括但不限於出售公司上市附屬公司中國恒大新能源汽車集團有限公司，以及恒大物業集團有限公司的部分權益。

恒大 債務危機 廣東

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