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中國復甦趨緩 全球成長現隱憂

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
中國近來成長趨緩讓全球市場擔心，但中國政府表示會持續刺激經濟，不會出現大衰退。（Photo by form PxHere）
中國近來成長趨緩讓全球市場擔心，但中國政府表示會持續刺激經濟，不會出現大衰退。（Photo by form PxHere）

中國很難再扮演過去帶動全球成長的引擎！據外媒報導，中國7月份的產業、零售指數成長不如預期，甚至已回跌到去年疫情間的水準，中國的需求下降恐對全球原物料供給出現過剩，且波及全球其他地方的復甦。不過中國官方認為，經濟仍在穩定恢復的範圍內，未來會加強在地方政府的投資，持續創造產業需求。

成長不如預期

根據《半島電視台》轉載《彭博》的報導，中國7月的經濟復甦比預期還要低，凸顯全球經濟雖然持續復甦，但Delta等新型變種病毒持續威脅下，消費者的信心不容易快速恢復，加上中國推動2060年的減碳目標，與最近的洪災影響，鋼鐵與水泥的需求下降，也讓原物料供給受到影響。

中國零售業銷售成長8.5%，低於預期10.9%；工業產能提升6.4%，低於預期7.9%；固定資產投資（冷錢）成長10.3%，低於外界預估的11.3%，許多數字出爐都顯示中國的成長低於市場預期，也讓全球油價因此應聲連跌3天。澳紐銀行集團大中華區經濟學家雷蒙‧楊擔心，變種病毒對中國經濟的影響恐比想像中大。

《財富》提到，除了變種病毒，加上中國堅持清零的防疫措施，讓國際許多信評機構都調降了中國整年的經濟成長率，有些機構甚至預測中國今年經濟成長恐無法保6%，水泥與鋼鐵的消耗減少，也反應在中國減碳與汽車產量下降的趨勢上。

錢給地方刺激內需

中國人民銀行16日已經確定最近都不會調降利率，搭配外界預料中國將推出貨幣與財政政策避免硬著陸（經濟持續大幅度的衰退）發生，中國的10年期公債殖利率已回升到較令人放心的2.89%；滬深300指數也上漲0.6%，不過17日又下跌0.39%，近期的震盪仍非常頻繁。

中國國家統計局發言人傅令輝近日對外指出，中國政府近日會持續推出政策，讓中國經濟穩定復甦，因此成長可能不如外界預期，但會在合理範圍內。外界預期中國政府將會要求人民銀行注資地方銀行，吸收中國地方政府高額債券，讓地方政府能有更高的投資動能發展建設與投資。

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中國人民銀行 地方政府

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