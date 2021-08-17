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大陸頒布禁網路不正當競爭草案 在港上市陸科技股續跌

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸17日發布「禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）」，引發在香港上市的大陸科技股續跌。路透
大陸17日發布「禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）」，引發在香港上市的大陸科技股續跌。路透

大陸整頓網路企業又出新招，大陸市場監管總局17日頒布「禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）」（簡稱意見），引發在香港上市的大陸科技企業周二股價再度出現波動，並導致香港恒生科技指數下跌逾2%。

據《香港01》報導，「意見」指出，經營者不得利用數據、演算法等技術手段，透過影響用户選擇或其他方式，實施流量劫持、干擾、惡意不兼容等行為，妨礙、破壞其他經營者合法提供的網路產品或服務正常運行。

「意見」還指出，經營者不得直接、組織或透過第三方，在短期內與競爭對手發生高頻率交易或給予好評等，觸發平台的反刷單懲罰機制，減少該競爭對手的交易機會；不得利用技術手段，透過影響用戶選擇、限流、屏蔽、商品下架等方式，減少其他經營者之間的交易機會，以及實施「二選一」行為。

受此消息打擊，在香港上市的大陸科技股17日繼續下挫，且跌勢已進入第5天。截至發稿，騰訊港股下跌4.54%；阿里巴巴港股下跌4.66%。

大陸監管機構正在就新規定徵求公眾意見，直到9月15日，目前這些規定尚未正式生效。

香港 港股 科技股 騰訊 阿里巴巴

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