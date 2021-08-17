大陸頒布禁網路不正當競爭草案 在港上市陸科技股續跌

中國很難再扮演過去帶動全球成長的引擎！據外媒報導，中國7月份的產業、零售指數成長不如預期，甚至已回跌到去年疫情間的水準，中國的需求下降恐對全球原物料供給出現過剩，且波及全球其他地方的復甦。不過中國官方認為，經濟仍在穩定恢復的範圍內，未來會加強在地方政府的投資，持續創造產業需求。

2021-08-17 16:48