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TCL證實旗下公司開始向三星供應OLED面板

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
TCL證實旗下面板企業TCL華星開始向三星供應OLED面板。（圖／取自騰訊）
TCL證實旗下面板企業TCL華星開始向三星供應OLED面板。（圖／取自騰訊）

有消息傳出大陸電子巨頭TCL旗下面板企業TCL華星開始向三星供應OLED面板，TCL 17日上午證實這項消息。在此之前，三星電子相關的供應鏈均由三星自家子公司所獨占。

觀察者網報導，業界認為，此次合作為TCL向三星供應OLED面板提供了基礎，但目前供應量不大，三星仍然在OLED面板領域維持一家獨大的地位。

TCL上周公布半年報，其中TCL科技半導體顯示營收達人民幣408億元（約新台幣1,779億元），年增93.6%；淨利潤66.1億元（約新台幣288億元），年增67.5億元（約新台幣294億元）。

相關披露資訊顯示，上半年TCL科技t1、t2、t6和t3四個產線持續「滿銷滿產」，半導體顯示業務產能規模進一步提升。同時，行業競爭格局改善和供需關係修復帶來周期上行，主要產品價格持續增長。

TCL科技當時表示，公司未來會進一步加快半導體顯示重大項目布局，TCL華星t7項目加速產能提升，年底一期量產，二期建設加快。投資人民幣350億元（約新台幣1,526億元）在廣州建設G8.6代半導體氧化物新型顯示器件工廠（t9項目），預計2023年投產。

值得注意的是，TCL華星於去年8月正式與三星顯示簽署「股權轉讓協議」、「增資協議」，同時TCL科技與TCL華星、三星顯示也簽署了「股東間協議」。

按照協議約定，TCL華星將以約10.80億美元對價獲得蘇州三星電子60%股權，及蘇州三星顯示100%股權。同時，三星顯示將以蘇州三星電子60%股權的對價款7.39億美元對TCL華星進行增資，增資後三星顯示占TCL華星12.33%股權。

TCL集團董事長李東生在半年報會議上曾指出，TCL未來十年要在半導體顯示、半導體光伏和半導體材料、智慧終端這三個產業領域裡做到全球領先，規模、競爭力及經營業績將進入行業前三名。

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