外媒：大陸官方已持有北京字節跳動科技1%股份

美國數位媒體The Information 16日援引公司和知情人士談話指出，大陸官方已獲得抖音母公司字節跳動所持有的重要子公司北京字節跳動科技的1%股份和一個董事會席位。

路透報導，企業資訊系統「天眼查」的信息顯示，北京字節跳動科技在4月30日的交易中，將1%的股份出售給由三家大陸國有企業所擁有的網投中文（北京）科技有限公司。

兩名知情人士表示，該協議還允許大陸官方任命北京字節跳動的一名董事。

The Information報導指出，由於字節跳動複雜的公司結構，該交易並未讓中國政府獲得該公司熱門的短影音App TikTok（抖音）的任何股份。

對此，字節跳動表示，報導中提到的這家中國子公司只涉及字節跳動在中國市場的一些影音和資訊平台，並持有根據當地法律營運所需的一些牌照。