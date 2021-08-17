騰訊音樂Q2獲利超預期 並稱完全接受官方監管政策

大陸反壟斷風暴持續，騰訊日前也遭波及。騰訊音樂17日表態稱，完全接受大陸監管機構的政策，並強調版權規則不太可能對用戶訂閱產生重大影響。騰訊音樂近日公布財報顯示，第2季獲利超過市場預期，且用戶訂閱數持續增加。

據路透報導，騰訊音樂CEO表示，相信大陸監管層願意促進大陸音樂產業健康發展。

騰訊音樂16日公布的財報顯示，線上音樂服務的付費用戶增長41%，達到6,620萬，這歸功於對長音頻內容的投資，以及透過與環球音樂集團、索尼音樂和其他唱片公司的授權交易而擴大的更新音樂庫。

今年以來騰訊音樂的市值已蒸發一半，受到大陸官方對科技巨頭持續打壓，禁止其母公司騰訊簽訂獨家音樂版權協議，並對騰訊進行裁罰。騰訊音樂表示，預計這項裁決將對其業務產生一些影響，但並未提供具體數字。

騰訊音樂的社交娛樂服務業務第2季營收增長7.4%，達到人民幣50.6億元（約新台幣220.61億元）占該公司營收的大部分，該業務包括用戶可以直播演唱的卡拉OK平台。

騰訊音樂當季總營收增長15.5%，達到人民幣80.1億元（約新台幣349.24億元）；淨利潤為人民幣8.71億元（約新台幣37.98億元），而該公司經調整後的每份美國存託股份（ADS）盈餘為人民幣0.66元，超過市場預期的0.62元。

如今騰訊音樂失去獨家代理權，代表該公司可能不得不加快建立更具互動性的社群，以因應來自字節跳動的挑戰。字節跳動使用中國版TikTok抖音，在複雜演算法的支持下推廣音樂。