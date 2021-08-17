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舟山貨櫃吞吐量 保持高位

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

寧波舟山港集裝箱實時生產數據顯示，8月16日11時33分，寧波舟山港今年集裝箱吞吐量達2007.2萬標準箱。目前，寧波舟山港航線總數達278條，保持在歷史最高位。　　

中新社報導，寧波舟山港是中國主要的大宗商品轉運基地，貨物吞吐量連續12年保持全球第一，集裝箱吞吐量去年位列全球第三。　　

寧波舟山港年集裝箱吞吐量首次突破2000萬標準箱在2015年12月24日。今年在8月份就已突破，這是首次。今年以來，浙江省海港集團、寧波舟山港集團積極打造「雙循環」樞紐。截至7月底，寧波舟山港與一帶一路沿線國家和地區相關航線數量增至112條。　　

在海鐵聯運方面，寧波舟山港成功開行晉浙海鐵聯運班列，搭建西安國際港—寧波舟山港陸海聯運大通道，加密渝甬、蓉甬等多條班列，並聯手地中海航運、中遠海運、達飛輪船等開通多條船公司專列。目前全港已擁有19條海鐵聯運班列，業務輻射中國15個省（自治區、直轄市）60個地級市，今年上半年海鐵聯運業務量同比增長超28%。　　

7月1日，「以星號」義烏—寧波舟山港海鐵聯運專列成功開行，實現了電商海鐵聯運專列與船公司電商航運快線的無縫銜接，為浙江腹地企業提供了一條跨境電商貨物運輸的快速通道。　　

與此同時，寧波舟山港積極融入長江經濟帶和長三角一體化發展，強化與長江沿線的服務聯動，拓展集裝箱內支內貿業務以及鐵礦石等散雜貨業務。

電商 航線 一帶一路

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