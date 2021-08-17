浙江3年計畫 助小微企業

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

浙江省政府發佈第三輪浙江省「小微企業三年成長計畫」（2021-2023年），助力小微企業在更優資源環境中實現更高質量、更可持續發展。　　

統計顯示，2020年末，浙江省小微企業數量達250.09萬家，三年累計新增小微企業121.22萬家，年均增長10.21%；每26個常住人口就擁有一家小微企業，且規模效益明顯提高、創新水平明顯增強、新舊動能持續轉換。　　

去年以來，受新冠肺炎疫情衝擊，浙江小微企業長期以來存在的技能人才、資金、營銷資源不足等短板降低了企業抗風險能力，發展不確定性明顯加大。　　

為此，第三輪「小微企業三年成長計畫」建立了小微企業體量規模、質量效益、創新能力、金融服務、發展要素五個方面的量化目標體系，重點任務包括打造未來發展新優勢、構建資源要素供給新體系、建設營商環境新高地三個方面。　　

浙江省市場監管局相關負責人表示，從整體方向上看，與前兩輪計劃相比，本輪計劃在數量增長的基礎上，更強調小微企業內在的質效提升和外部要素供給保障，圍繞效益、創新、人才、金融等維度提出了較多指標。　該計劃明確，要全力打造小微企業未來發展新優勢，提升小微企業的創新能力；通過全力構建小微企業發展所需的資源要素供給新體系，暢通小微企業生產經營所需的資源要素流動；通過建設營商環境新高地，讓浙江成為小微企業營商最佳省。

高地 新冠肺炎 疫情

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