1-7月新能源車消費 已超越去年

大陸商務部統計，今年1-7月汽車消費總體保持回穩向好態勢。其中，前7月生產企業新能源汽車銷量147.8萬輛，已超2020年全年水平。

數據顯示，今年前7月生產企業新能源汽車銷量，較2019年同期增長1倍，佔新車銷量的10%。7月份，銷量27.1萬輛，同比增長1.6倍，刷新單月歷史記錄。

二手車交易量、報廢機動車回收量大幅增長。1-7月，二手車交易量989.3萬輛，同比增長46.0%，較2019年同期增長22.5%。1-7月，報廢機動車回收量156.7萬輛，同比增長37.8%。

受去年同期基數先低後高和汽車芯片短缺等因素的影響，大陸5月以來新車銷量增長承壓，並逐步傳導至零售終端。1-7月零售終端新車銷量1548.8萬輛，同比增長25.9%，較2019年同期增長4.0%。7月份，銷量199.1萬輛，同比下降3.9%，今年首次出現負增長，但降幅明顯小於生產企業新車銷量下降速度。

從數據上看，生產企業新車銷量增速有所回落。1-7月生產企業新車銷量1475.6萬輛，同比增長19.3%，較2019年同期增長4.4%。7月份，銷量186.4萬輛，同比下降11.9%，為5月份以來第3個月出現負增長。