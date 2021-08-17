前7月 城鎮新增就業822萬人

大陸國家統計局昨天公布，今年1-7月份，中國城鎮新增就業822萬人，完成全年目標的74.7%。7月份，全國城鎮調查失業率為5.1%，比6月份上升0.1個百分點。

中新社報導，大陸國家統計局新聞發言人付凌暉16日在舉行的國務院新聞辦公室發佈會上說，今年以來，中國就業形勢保持總體穩定。隨著經濟恢復以及就業優先政策實施，全國城鎮調查失業率總體有所回落。7月份全國城鎮調查失業率不僅低於上年同期水平，也低於2019年同期水平。由於大學畢業生集中進入勞動力市場，一般6月份到7月份之間失業率上昇幅度會較大。但今年來看，7月份和6月份比，失業率上升幅度比疫情前水平要低，說明就業形勢總體保持穩定。其中，25-59歲就業主體人群失業率為4.2%，與上月持平。

與此同時，外出農民工就業也保持總體穩定。二季度，外出務工勞動力總量1.8億人，基本恢復到疫情前水平。7月份，外來戶籍人口失業率5.0%，低於上月水平。

付凌暉分析稱，當前就業整體恢復主要有多方面因素，首當其沖是經濟逐步恢復，用工需求增加。二季度，中國GDP兩年平均增長5.5%，比一季度加快0.5個百分點。此外，隨著「雙創」快速發展，共享經濟、平台經濟快速成長，新業態新模式不斷湧現，就業帶動效應在增強。快遞小哥、網絡直播、網約車司機等靈活就業崗位在增加。

付凌暉還表示，就業優先政策正持續顯效。持續推進企業減負、穩崗擴就業，實施高校畢業生就業創業促進計劃，有序引導農民工外出就業，完善靈活就業人員權益保障，以上措施都有利於促進就業穩定。