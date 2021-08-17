70大中城市 連續2月房價降溫

中國大陸大中城市房價已經連續兩個月出現降溫跡象。大陸國家統計局16日發佈的數據顯示，2021年7月份中國70個大中城市中，51個城市房價環比上漲，16個城市下調，3個城市持平。當月，房價環比上漲的城市數量較上月減少4個，創下年內新低。

中新社報導，房價漲幅也繼續收窄。據諸葛找房數據研究中心統計，當月70個城市新房平均漲幅為0.3%，較上月收窄0.11個百分點，漲幅處於年內最低水平。

二手房市場顯現出同樣的降溫趨勢。7月份，70個大中城市中，二手房價格環比上漲的城市數量為41個，比上月減少7個；持平城市3個，較上月減少3個；下跌城市26個，比上月增加10個。7月份，70城二手住宅價格環比平均上漲0.11%，漲幅較上月收窄0.17個百分點。據統計，7月份，70個大中城市二手房價環比上漲的城市數量和平均漲幅也均處於年內最低水平。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂指出，7月房價整體漲幅收窄。前期房價上漲較快的城市如上海、廣州、成都、重慶、合肥等，7月多出現了房價漲幅收窄、趨於平穩的走勢。房價調整範圍覆蓋一線、核心二線及熱點三線城市等各類城市。 許小樂認為，信貸環境收緊叠加調控持續「打補丁」，是房價調整的主要原因。一方面，房地產貸款集中度管理下，上調房貸利率、延長放款周期的銀行增多；另一方面，上海、杭州等一二線城市收緊調控，在房屋贈與、落戶買房、限售等方面補漏洞；此外，調控向三四線城市滲透，徐州、惠州、金華等城市進入住建部重點城市監測名單並及時收緊調控。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，目前，新房價格管控全面啟動，熱點城市對於預售證的管理非常嚴格，而且熱點城市對二手房的調控還會繼續，二手房參考價制度、掛牌審核制度將全面推行，加之，土地出讓新規則即將出台。李宇嘉預計，三季度新房和二手房價漲幅還將延續回落走勢。