海南「雙Q」試點 搭起資金雙向跨境投資高速公路

海南自貿港合格境內有限合夥人（QDLP）境外投資首批試點企業名單近期公佈，此試點與之前落地的合格境外有限合夥人（QFLP）試點，一同構建起海南自貿港跨境雙向投資制度。

中新社報導，資金的跨境自由流動是高水平自貿港最基本和最核心的特徵，也是海南自貿港貿易投資自由化便利化的基礎條件。與中國其他試點地區相比，海南「雙Q」政策獨具特色，QFLP政策准入要求大陸全國最低，登記註册簡便高效，實施外商投資負面清單管理。QDLP具有降低企業准入門檻，允許試點企業內部額度靈活調劑等特點。

海南地方金融監督管理局有關負責人表示，「雙Q」試點搭建起資金雙向跨境投資高速公路，有助於推動中國金融業加快對外開放步伐。未來有更多境內外機構投資者通過QFLP參與投資到海南自貿港的私募股權投資和創業投資，同時集聚更多境內投資機構通過QDLP踴躍開展各類境外投資。

海南「雙Q」試點受市場熱烈關注。目前海南QFLP基金外匯登記規模已達6億美元，項目儲備超10億美元。中國國家外匯管理局批復海南自貿港50億美元QDLP試點額度，申請額度近130億美元。海南省地方金融監督管理局未來將根據首批試點運行情況，適時申請進一步提高試點總額度。

參與QDLP試點的光大控股董事總經理張帆稱，QDLP通道開通後，投資人用人民幣可參與海外美元市場投資，投資產品更豐富。

海南自由貿易港金融發展中心副主任宋淳說，當前海南跨境離岸貿易、跨境電商等新業態蓬勃發展，「雙Q」政策落地有利於打造優良的私募創投營商環境，吸引境內外優質金融要素集聚。此舉在進一步深化內地與港澳金融合作方面也發揮著舉足輕重的作用。

海南正為基金管理企業提供更好環境，包括推動將「雙Q」基金管理企業認定為海南自貿港鼓勵類產業目錄和鼓勵外商投資產業目錄，讓企業享受稅收優惠政策。

「雙Q」政策的熱度持續。根據官方發佈的消息，海南自貿港第二批QDLP試點申請自16日起開始受理。