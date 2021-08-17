西進重慶做設計 台青：探索更多可能

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「商業餐飲場所、狗狗寵物店、兒童理髮店、樂高裝置雕塑…」，台灣空間設計師羅珮綺進入大陸多年有多項創作和設計，七年前來到重慶。她將充滿層次、立體感的重慶比喻為一幅巨型山水畫，而自己是執筆人，為城市空間描繪更多可能。

中新社報導，出生於台灣嘉義的羅珮綺是一名「80後」。上世紀80年代末，講述大陸風情的人文紀錄片「八千里路雲和月」風靡台灣，在羅珮綺心中埋下一顆「一定要去大陸看一看」的種子。

羅珮綺先後在台灣逢甲大學、台南藝術大學攻讀建築設計。2007年，她隨家族生意正式登陸，輾轉上海、成都工作生活。因為看好大陸西部地區發展機遇，2014年她決心定居重慶，並於2017年成立設計工作室「itDstudio」。在羅珮綺眼中，「itDstudio」中的「it」不具體指任何事物，寓意著「充滿各種可能」，這與重慶給她的觀感相似。

作為中國最年輕的直轄市，重慶的建設發展並不是大刀闊斧地革新，而是循序漸進地成長。尚未開發的城市留白，給了她更大的發展空間。　　

羅珮綺堅持，設計要遵循使用者的習慣。以她設計的狗咖為例，清新明亮的空間裡，建有以隧道為原型的通道，方便狗狗們飛奔穿行。以「等高線」為靈感砌築的台階構成下沉式活動區，既替代了寵物店傳統的桌椅，也為狗狗們留出了更大的玩樂天地。　　

在羅珮綺看來，「人」是設計的核心。近年來，她去到重慶多個區縣調研，深入鄉村看農民生活變遷，唏噓農村人口的不斷流失。她開始思考，如何用「設計」盤活沉寂沒落的山村，讓年輕人返流，讓居民生活得更有獲得感。

羅珮綺初步構想，用源自鄉土本身的、人們發自內心的情感維繫，激發眾人共同建設、創造、擁有「家園」，從而實現鄉村振興。　　

目前，羅珮綺的團隊已完成三、四十個項目的設計，工作室運轉有序，她開始解鎖更多的生活體驗，學習茶藝、表演，把更多目光投向社會公益。

下一步，她將打造一個開放型的活動空間，聚集青年人，讓他們在快節奏生活中，釋放心理壓力，探尋自我的潛在能力與價值。

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