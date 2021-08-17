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2021智博會 8月23日重慶登場

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021中國國際智能產業博覽會（以下簡稱2021智博會）將於8月23日在重慶召開，將有來自31個國家和地區的企業以線上線下方式參會。

中新社報導，本屆智博會將廣邀全球智能產業領域專家學者、業界翹楚、知名企業聚焦重慶，加強智能產業領域開放合作。目前，有關國際組織負責人、全球行業領軍企業負責人、世界知名科學獎獲獎科學家、國際知名學者等133位重要嘉賓已應邀確認以線上或線下方式參會。

大會期間，重慶將推動一帶一路沿線國家、相關國際組織、外國友好城市及行業領軍企業深化交流合作。

重慶市政府副市長、重慶市經濟信息委主任陳金山日前在新聞發布會上表示，2021智博會主題為「智能化：為經濟賦能，為生活添彩」。會期3天，線下展示活動小規模、精品化，線上展示重體驗、場景化。屆時，預計有610多家企業通過線上或線下方式參展，線下展覽面積為7萬平方米。　　

本屆智博會突出工業互聯網主題，將把推動工業互聯網發展貫穿於「會、展、賽、論」全環節，如舉辦工業互聯網一體化發展高峰論壇、工業互聯網和智能製造高峰論壇，設置2萬平方米工業互聯網展區，場景化呈現數字孿生工廠、柔性生產線等技術場景。　　

值得一提的是，工業互聯網展區將以真實應用場景、平台實時系統為主要內容，打造全方位、全場景、全環節的展示體驗觀感。大會的線上展覽平台將通過數字沙盤形式展示，沉浸式、場景化呈現全球智能產業發展成果。

圍繞成渝地區雙城經濟圈建設，陳金山提到，會議期間，川渝將在數字生態創新、數字經濟發展等領域展開交流互動，推動成渝地區雙城經濟圈科技創新在更廣範圍、更深程度、更高水平上實現融合發展。

金山 一帶一路

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