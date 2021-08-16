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爆疫情不受影響 寧波舟山港貨櫃吞吐量刷新紀錄

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸寧波舟山港今年貨櫃吞吐量已累計達2千萬標準箱，較去年突破「2千萬」足足提前一個月，刷新歷年紀錄。（圖／取自新華網）
大陸寧波舟山港今年貨櫃吞吐量已累計達2千萬標準箱，較去年突破「2千萬」足足提前一個月，刷新歷年紀錄。（圖／取自新華網）

大陸最大外貿港口寧波舟山港日前爆出疫情，一名作業人員為無症狀感染者，寧波舟山港有關負責人表示，當前除了梅山港區外，其他港區均正常有序生產，似乎不受疫情影響。15日，寧波舟山港今年貨櫃吞吐量已累計達2千萬標準箱，較去年突破「2千萬」足足提前了一個月，刷新歷年紀錄。

寧波舟山港貨物吞吐量世界第一、貨櫃吞吐量世界第三。梅山港區作為其六大貨櫃港區之一，今年前7個月，完成貨櫃吞吐量410萬標準箱，占寧波舟山港1868.4萬標準箱吞吐總量的21.9%。

8月11日至15日，寧波舟山港每日貨櫃吞吐量分別為8.5萬、6.4萬、7.7萬、6.8萬和7.8萬標準箱，最近5日日均吞吐量達7.44萬標準箱，接近7月日均吞吐量的9成。

11日，梅山港區發現一例新冠肺炎無症狀感染者，港區封閉暫停生產。寧波舟山港有關負責人指出，「疫情發生後，我們第一時間成立緊急處置工作專班，積極配合地方政府迅速做好陽性病例人員的醫學救治，密接、次密接人員排查和核酸檢測，人員隔離，港區安全管控及生產工作。」當前除梅山港區外，其他港區均正常有序生產。

自去年新冠肺炎疫情發生後，外貿行業面臨艙位、空箱緊缺及國際海運價格暴漲的情況，作為全球第一大、大陸全國最大港，寧波舟山港一直在攻堅克難，發力打造雙循環樞紐，在做強江海聯運、海鐵聯運、海河聯運等多式聯運體系的同時，祭出包括對空箱船優先靠泊、減免拖輪和引航費用、延長空箱免堆期等吸引空箱的政策措施，助推外貿大省浙江及大陸內陸腹地順利出貨，全力保障全球供應鏈穩定。目前，寧波舟山港航線總數達278條，保持在歷史最高峰。

上述負責人表示，下一步，寧波舟山港一方面將繼續統籌落實各港區疫情防控措施，並安排好梅山港區恢復生產後的作業方案；另一方面繼續採取多種舉措，保障物流鏈暢通，讓貨物進得來、出得去。

疫情 新冠肺炎

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