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陸媒揭大潤發濟南店賣變質肉 問題肉品下架涉事者停職

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大潤發大陸濟南省博店爆出販售不新鮮肉品，且發臭變質肉類直接做成絞肉餡或灌香腸。（圖／取自新京報）
大潤發大陸濟南省博店爆出販售不新鮮肉品，且發臭變質肉類直接做成絞肉餡或灌香腸。（圖／取自新京報）

有陸媒報導，山東濟南大潤發省博店有店員每天將不新鮮的隔夜肉作為人民幣9.9元（約新台幣43.16元）一斤的特價肉販賣；有點發出異味的肉則沖洗去味再放上櫃檯，而發臭變質的直接做成絞肉餡或灌香腸。大潤發16日回應，相關肉品已全部封存下架，涉事員工停職接受調查，門店將立刻進行整改。

新京報報導，「不乾不淨，吃了沒病。」一名大潤發肉品課員工再三囑咐，如果有客人問新不新鮮，千萬不能明確回答，就說「你自己看，自己挑」就行。

在備貨時，濟南的省博店辨別肉的好壞，首先就是聞。「這個臭了，稍微涮一下再賣。」一名老員工聞過幾塊豬肉後，將它們放到操作間的水池裡，用自來水沖洗，然後堆放到一邊瀝水晾乾。然而，在剛清洗發臭豬肉的同一個水池竟也沖洗拖把。

相較於特價肉，那些已發黏、異味明顯的就會被拿去絞成肉餡，老員工說絞完以後的肉餡異味會明顯下降。

據了解，面對顧客的詢問，該門店員工會開誠布公地告訴顧客，這些特價肉和排骨是隔夜的，但其他員工會迴避這個問題，讓顧客自己看，隨便挑。

此事也引發大陸網友熱議。對此，大潤發回應，針對媒體就大潤發濟南省博店「肉品銷售」的新聞報導，深表歉意並誠懇致歉，最新進展情況如下：第一，大潤發濟南省博店相關肉品已全部封存下架，涉事員工停職接受調查，門店將立刻進行整改，目前正積極配合市場監管部門進行檢查和調查。

第二，大潤發對食品安全及操作流程有嚴格的規範和要求，即日起將在大陸全國門店開展自查自糾工作。

16日，中新經緯報導，濟南市市場監管局相關工作人員指出，濟南市歷下區市場監管局目前已對此事展開調查。

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