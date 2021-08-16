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高盛Q2大舉加倉逾587萬股阿里美股 與貝萊德拋售唱反調
高盛集團近日發布最新持倉報告顯示，第二季該公司大幅增持587.5萬股阿里巴巴美股股票，從上季末的2,463萬股增加至3,050萬股，相比之下，阿里巴巴第二季遭另一資管巨頭貝萊德減持近9成。
路透報導，美國證券交易委員會（SEC，簡稱證管會）公布的文件並顯示，截至6月30日，高盛所持阿里巴巴股票市值達69.2億美元，占整體持倉的1.55%，並已成為其第五大持倉股。
在其他中概股方面，截至第二季末，高盛持有765萬股新上市的滴滴股票，並增持了118萬股百度、28萬股嗶哩嗶哩等股票。
與高盛對阿里巴巴的看好不同，貝萊德第二季已大幅拋售阿里巴巴7,403萬股美股，較上季減持幅度高達88.3%，其在貝萊德投資組合中的占比從上季的0.56%驟降至0.06%。
截至上周五美股收盤，阿里巴巴收跌1.59%報188.62美元，今年迄今跌幅已近19%；16日，阿里巴巴港股低開，盤中一度下跌2.39%。
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