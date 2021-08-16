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陸統計局：就業情勢穩定 教育等特定行業尚無影響
大陸國家統計局發言人付凌暉16日表示，今年以來，大陸就業情勢保持整體穩定，目前看就業的數據還沒有反映出特定行業（教育行業）對特定族群的影響。
他在大陸國新辦記者會上指出，7月，由於大陸大學畢業生集中進入勞動力市場，一般6月到7月之間失業率的上升幅度會比較大，但今年來看，7月和6月相比，失業率上升幅度比疫情前水準還要低，顯示就業情勢整體保持穩定。
大陸國家統計局16日公布，1到7月大陸全國城鎮新增就業人員822萬人，完成全年目標的74.7%。而7月大陸全國城鎮調查失業率為5.1%，比6月上升0.1個百分點，其中16到24歲人口、25到59歲人口調查失業率分別為16.2%、4.2%。路透根據歷史數據估算，7月單月大陸全國城鎮新增就業124萬人。
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