陸統計局：經濟恢復仍不穩固不均衡

中國大陸幾個經濟指標增速出現放緩跡象，增幅在7月低於市場預期。大陸官方認為，經濟恢復仍然不穩固、不均衡。

據聯合早報網，大陸國家統計局今在官網的數據顯示，7月社會消費品零售總額同比增長8.5%，低於6月份的12.1%。另據彭博報導，大陸經濟學家稍早前預測增速在7月會放緩至10.9%。

大陸規模以上工業增加值在7月同比增長6.4%，比6月份回落1.9個百分點，市場預測中位數為7.9%。不含農戶的全國固定資產投資同比增長10.3%，比1-6月份回落2.3個百分點，並低於11.3％的市場預期。

大陸國家統計局認為，中國7月份國民經濟延續穩定恢復態勢，但當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，疫情多點散發和自然災害對部分地區經濟產生影響。

大陸統計局也說，下一步要堅持穩中求進工作總基調，堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，精準落實常態化疫情防控舉措，做好宏觀政策跨週期調節，保持經濟運行在合理區間，推動經濟持續恢復、穩中向好。