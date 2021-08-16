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大陸7月工業增加值年增6.4% 創近一年新低

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸7月規模以上工業增加值年增6.4%，但為去年8月以來最低水準。（圖／取自新浪網）
大陸7月規模以上工業增加值年增6.4%，但為去年8月以來最低水準。（圖／取自新浪網）

大陸國家統計局16日公布，7月規模以上工業增加值年增6.4%，但為去年8月以來最低水準，當時為5.6%。大陸國家統計局指出，大陸7月經濟延續穩定恢復態勢，但恢復仍然不穩固不均衡。

據大陸國家統計局網站消息指出，1到7月，大陸全國規模以上工業增加值較去年同期增長14.4%，其中，醫藥製造業、電氣機械和器材製造業增加值分別增長29.3%、26.2%。

1到6月，大陸全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣4兆2183億元，年增66.9%；規模以上工業企業營業收入利潤率為7.11%，比去年1到6月提高1.66個百分點。

大陸國家統計局發布的數據還顯示，1到7月固定資產投資年增10.3%，遜於路透調查預估中值11.3%，為年內最低水準。期間內民間投資年增13.4%，基礎設施和製造業投資分別增長4.6%和17.3%。

此外，7月大陸社會消費品零售總額人民幣3兆4925億元，年增8.5%，比6月回落3.6個百分點，高於2019年、去年同期增速；月跌0.13%。而1到7月大陸社會消費品零售總額人民幣24兆6829億元，年增長20.7%。7月份，按經營單位所在地來看，城鎮消費品零售額人民幣3兆379億元，增長8.4%；鄉村消費品零售額4547億元，增長8.8%。

大陸國家統計局表示，整體來看，7月大陸國民經濟延續穩定恢復態勢，但也要看到，當前全球疫情仍在持續演變，外部環境更趨複雜嚴峻，大陸國內疫情多點散發和自然災害對部分地區經濟產生影響，經濟恢復仍然不穩固、不均衡。下一步，要堅持統籌疫情防控和經濟社會發展，保持經濟運行在合理區間，推動經濟持續恢復、穩中向好。

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