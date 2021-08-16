快訊

【阿富汗劇變】神學士與北京感情升溫 會把中國引入墳場？

快訊／蘇貞昌定調全民免收一千 提出「數位加碼」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中國證券業協會懲處19家科創板投資機構

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
網下投資機構被發現存在未嚴格履行定價決策程序等問題，中國證券業協會對19家網下投資者予以懲處。（新浪微博照片）
網下投資機構被發現存在未嚴格履行定價決策程序等問題，中國證券業協會對19家網下投資者予以懲處。（新浪微博照片）

中國大陸19家科創板網下投資機構被發現存在未嚴格履行定價決策程序等問題，中國證券業協會就此對這些機構採取自律措施，包括暫停網下投資者資格，或發出警示。

中國證券業協會上週五（13日）在官網上公佈，協會會同上海證券交易所針對部分科創板項目報價一致性較高的線索，對這19家網下機構投資者開展聯合現場檢查。

協會指這些投資者主要存在內控制度不完善、定價依據不充分、未嚴格履行定價決策程序、工作底稿未妥善保存等問題。

協會決定暫停一家保險公司網下投資者資格一個月，暫停一家證券公司資管子公司、四家基金公司，以及四家私募基金管理人暫停新增配售對象註冊一個月。一家證券公司資管子公司、六家基金公司和兩家私募基金管理人則被給予警示。

據中國《證券時報》報導，部分機構被發現合規意識淡薄，未明確通訊設備管控、關鍵環節雙崗復核等內控制度，或者存在實踐操作和內部規定「兩張皮」等現象。

此次檢查也發現其他問題，包括：報價信息通過口頭、微信群消息等方式傳達交易人員，通訊設備管理不嚴格，存在較大價格洩露風險；未建立有效的估值定價模型，研究報告未明確報價區間建議或者缺少參數設置的詳細說明，最終報價結果缺少充分有力的定價依據；研究報告、定價決策過程及決策依據未留痕存檔，個別機構存檔備查的研究報告未在詢價結束前定稿或上傳內部系統等。

微信 上海

延伸閱讀

錢進陸股轉向了：撤出電商轉入晶片 半導體募資創新高

Mini LED需求佳 野村喊富采挑戰百元價

中國軍火工業列禁止投資對象 台灣35檔基金盡速出清

聯想Q2大賺 每天進帳1.4億

相關新聞

中國證券業協會懲處19家科創板投資機構

中國大陸19家科創板網下投資機構被發現存在未嚴格履行定價決策程序等問題，中國證券業協會就此對這些機構採取自律措施，包括暫...

調控有成？大陸7月70城住宅銷售價格年、月漲幅均回落

大陸國家統計局16日公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格月、年漲幅均整體回落。7月，一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0...

陸統計局：經濟恢復仍不穩固不均衡

中國大陸幾個經濟指標增速出現放緩跡象，增幅在7月低於市場預期。大陸官方認為，經濟恢復仍然不穩固、不均衡。

鴻海工業富聯事業群訪贛州 談手機構件投資事宜

鴻海旗下工業富聯所屬iPEBG產品事業群主管一行人，日前拜會中國江西贛州經濟技術開發區，當地媒體報導，此行主要洽談智慧型...

大陸7月工業增加值年增6.4% 創近一年新低

大陸國家統計局16日公布，7月規模以上工業增加值年增6.4%，但為去年8月以來最低水準，當時為5.6%。大陸國家統計局指...

回應美「開後門」指控 榮耀三點聲明撇清關係

針對美國參議員指榮耀與華為仍有關連，為華為「開後門」提供被封鎖的晶片和技術產品，並要求把榮耀列入實體清單。對此，榮耀提出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。