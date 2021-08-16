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調控有成？大陸7月70城住宅銷售價格年、月漲幅均回落

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸7月70個大中城市商品住宅銷售價格月、年漲幅均整體回落。（取自新浪微博）
大陸7月70個大中城市商品住宅銷售價格月、年漲幅均整體回落。（取自新浪微博）

大陸國家統計局16日公布7月70個大中城市商品住宅銷售價格月、年漲幅均整體回落。7月，一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點；二手住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點。從年漲幅來看，7月一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲6%和10%，漲幅比上月分別回落0.1和0.5個百分點。

據大陸國家統計局網站消息指出，7月分，一線城市新建商品住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點，其中，北京上海和廣州分別上漲0.8%、0.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.1、0.1和0.8個百分點；深圳上漲0.5%，漲幅與上月相同。

一線城市二手住宅銷售價格月漲0.4%，漲幅比上月回落0.3個百分點，其中，北京和上海較上月均上漲0.7%，漲幅比上月分別回落0.6和0.3個百分點；廣州上漲0.6%，漲幅與上月相同；深圳下降0.4%。

二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別月漲0.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.1和0.2個百分點。三線城市新建商品住宅銷售價格較上月上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格由上月上漲轉為下降0.1%。

在年漲幅方面，7月分，一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲6%和10%，漲幅比上月分別回落0.1和0.5個百分點。二線城市新建商品住宅銷售價格年漲4.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格年漲3.5%，漲幅與上月相同，而三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格分別年漲3.3%和2.3%，漲幅比上月分別回落0.4和0.3個百分點。

一線城市 北京 上海

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