廈門台企 見證優質營商環境

歷經30年發展，在廈台企洪氏企業已從當年的小廠房，發展成如今占地300多畝的洪氏工業園。廈門五發電子有限公司負責人洪紹明受訪表示，大陸優質營商環境，也為台企揚帆出海遠航助了一臂之力。

中新社報導，上世紀末為返鄉尋根謁祖，廈門洪氏企業有限公司原董事長洪仲篪選擇回到偏居一隅、交通閉塞的廈門遠郊馬巷鎮後蓮村投資興業，成最早進駐廈門投資創業的台資企業之一。

現今廈門洪氏企業已成為占地300多畝的洪氏工業園，園內共有廈門五發電子有限公司、廈門建松電器有限公司﹑瑪立克(廈門)電氣有限公司等10家企業，產值超過3億元（人民幣，下同），累計為廈門市創造5000多個就業崗位，帶動二十餘家上下游企業扎根廈門。

洪氏企業相關人士表示，30年來洪氏的發展歷程見證廈門稅收營商環境優化：從原先的手寫發票到如今的發票電子化，從以前的現場排隊辦理稅收業務到現在的「最多跑一趟」「一趟不用跑」。

五發電子的財務黃女士對此感慨良多。她說，以前稅務諮詢主要途徑就是打12366電話，一到申報期就容易占線，如今，廈門稅務部門推出稅企互動平台，「辦稅申報比以前快多了」。

去年，新冠肺炎疫情突如其來，廈門市翔安區稅務局提倡非接觸式「不見面」辦稅，發揮「互聯網+」優勢，引導納稅人使用電子稅務局申報辦稅，運用稅企互動平台加強「雲上輔導」。

廈門稅務部門的信息顯示，今年上半年，該市經濟強力復甦，稅收收入快速增長。其中，台商投資企業繳納稅收14.46億元，同比增長約26%。