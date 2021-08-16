台商登陸30年 「漳浦當第二故鄉」

作為第一批到福建省漳州市漳浦縣創業的台商蔡永合，登陸近30年，已把漳浦當做第二故鄉。蔡永合1992年到漳浦縣佛曇鎮考察，便投資200萬美元辦起鴻群電器公司，見證了中國大陸的經濟快速發展。

中新社報導，1993年蔡永合創辦的漳浦鴻群電器公司，主要從事加工製造家電馬達、定子、轉子、電器模具、電子零組件等產品。不過，蔡永合一直沒有放棄轉型。「在漳浦佛曇鎮的這塊地，我拿下來快十年時，當初是考慮要用來擴大電機廠規模，但近些年由於整個外銷的大環境不好做，也就放棄繼續擴大電機廠的想法。」蔡永合想，土地閒置也是浪費，除了用來建廠外，到底做什麼才不浪費？

「我喜歡研究美食，經常約台商和當地朋友一起品美食。」之後，從事電機行業的蔡永合把這塊地利用起來，轉型到服務業。於是，他就地蓋樓，建起一座綜合休閒中心，經營起了賓館，還有餐廳、飲料店、特產伴手禮銷售等，甚至還經營游泳池、健身中心。

前些年，他還發展種植業，種植約有4千畝的桑樹，年產10萬斤桑葉茶。從電機製造業轉型服務業，蔡永合在大陸有很多精彩創業故事。但他坦言，「電機還是我的主業」。

近年來，蔡永合的企業生產的小功率馬達主要銷往印度，但受疫情影響，產品出不去，如今只能暫時停工。這對蔡永合來說算是件痛苦的事，他表示將在大陸繼續尋求企業發展新出路，「希望疫情早日結束，企業脫離困境」。

特別凑巧的是，十年前，蔡永合竟然發現自己的祖籍地離他的企業很近，就在佛曇洞野村。「我的曾祖父是清代名臣蔡世遠的後代，於清末帶著打谷筒赴台墾荒，如今我從台灣帶著模具回祖籍地辦廠，真是有緣！」

自扎根大陸以來，蔡永合還樂於幫忙為台胞尋根牽線搭橋。蔡永合表示，「只要有利於兩岸交流，尤其是台胞回來大陸尋根的事，我都會盡全力協助。」