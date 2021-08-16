台青GJ廚坊 蛋餅擄獲銀川人味蕾

在台青宛俞沁經營的GJ厨坊中，以寧夏特產為食材，輔以西式烹飪方法，以這種「兼容並包」的方式推廣著當地特產。

中新社報導，宛俞沁與寧夏結緣於2017年。彼時，她決定到丈夫的家鄉—寧夏銀川，與他一起從事餐飲行業。「剛來銀川創業時，只是抱著試一試的心態。」宛俞沁坦言，此前她從未去過銀川，對創業前景也心懷忐忑。

寧夏當地的食材也令她感到驚嘆，肉質細嫩的鹽池灘羊、顆粒飽滿的中寧枸杞、味道鮮美的寧夏土雞…經過嘗試，宛俞沁與丈夫很快便將寧夏的特產作為主要食材，並融合西式烹飪方法，製作出融合菜品。

寧夏元素與台灣味道亦在宛俞沁經營的餐廳中碰撞融合。「蛋餅是台灣常見的一種早餐。我們在製作蛋餅時，選用台灣的蒜味醬油，同時又加入了寧夏本地的辣椒粉，做出來的蛋餅特別受銀川的女性和小朋友的歡迎。」宛俞沁說。

「其實我一開始是抱著一半成功、一半失敗的心態去創業的。」回想創業經歷，宛俞沁感慨萬千，「沒想到銀川市民的飲食如此多元，對不同口味的菜品包容度很高。」

如今，宛俞沁與丈夫在銀川經營的餐廳已擴展至3家。宛俞沁笑言，銀川是自己的創業福地。「我在銀川結識了許多朋友，我們的第一位顧客一直與我們保持著聯絡，他贈送的一幅油畫現在還擺放在餐廳裡。」

在宛俞沁所經營餐廳的藏酒間內，擺放的全部都是寧夏賀蘭山東麓的葡萄酒。她表示，想讓更多人通過「舌尖」感知寧夏特產，「我們通過融合的手法呈現寧夏食材，就是想讓更多外地以及外國的人感受到寧夏的魅力。」