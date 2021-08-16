廣西憑祥口岸防疫 閉環管理多重考驗

憑祥友誼關口岸是大陸對越南貿易最大的陸路口岸，貨物進出口量占廣西邊境口岸六成以上。為做好「外防輸入」防疫工作，跨境運輸車輛須經全車噴淋消毒後才能辦理通關手續，之後再進入監管區進行查驗。

中新社報導，憑祥與越南一市三縣接壤，是中國大陸通往越南乃至東協國家最便捷的陸路大通道，也是中國大陸與東協水果進出口貿易最大口岸。

據憑祥市商務和口岸管理局表示，憑祥市執行「四個指定」（指定貨場、指定路線、指定轉運車輛和指定居住酒店）和「兩個100%」（代駕、貨代人員100%疫苗接種和100%每3天核酸檢測），實現口岸閉環管理。該市應急啟用8個指定貨場，作為出境車指定停車場和入境車指定過駁消殺貨場。

憑祥市對進口冷鏈食品嚴格執行「全受控、無遺漏」管理，實行口岸驗放、冷鏈監管倉100%消殺、貨場放行的管理模式。所有入境的進口冷鏈食品車輛，一律進入集中監管倉進行統一查驗、核酸檢測和消毒，貨物由身穿防護服的工人卸載至消毒帶上，經360°霧化噴淋過機。歷經「多重考驗」、經查驗合格的跨境水果方可獲「健康碼」，准予出庫離場進入中國大陸各地市場。

中國（廣西）自由貿易試驗區崇左片區江楠農產品智慧交易中心園區位於憑祥萬通物流園，是憑祥市最大的貨場。廣西綠源有害生物防治有限公司憑祥分公司是該交易中心內經防疫指揮部審核備案的3家消毒公司之一，企業負責人畢曉非說：「消殺一車榴蓮大約需要1.5至2個小時。」

「所有進行消殺的進口冷鏈車輛均按要求做好了出庫登記，建立了一車一台賬存檔（附消毒證明、核酸檢測證明、出庫證明、海關報關單或浦寨互市稅票），以便溯源。」江楠農產品智慧交易中心市場管理部經理胡靜輝說。

據統計，憑祥水果交易市場日水果吞吐量約5000噸；2020年進出口鮮、乾水果及堅果75.8億元（人民幣）。