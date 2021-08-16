台青夫妻南寧創業 手工包子展店

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
台青莊衣庭和丈夫周玉清一起包包子。2016年底兩人結婚不久，就到廣西南寧創業，開家純手工製作的包子店。（中新社）
台青莊衣庭和丈夫周玉清一起包包子。2016年底兩人結婚不久，就到廣西南寧創業，開家純手工製作的包子店。（中新社）

台青周玉清和妻子莊衣庭2016年底結婚後，兩人放棄在台灣優厚安逸的白領生活，到廣西南寧創業。他們在南寧市東協商務區開了一家純手工製作的包子店，在當地已小有名氣。

中新社報導，莊衣庭曾經在台灣一家銀行工作，後到在台灣的一家德國企業擔任中層管理人員；周玉清原本是台積電的員工，夫妻兩人的收入都很不錯。

莊衣庭表示，大陸經濟發展迅速，處處呈現著商機，「這是我們放棄台灣的白領工作到南寧創業的原因。」

對他們到大陸創業，親戚朋友都不看好。莊衣庭和周玉清的堅持和努力，使他們逐漸在南寧找到立足發展的機會。

「我們前後兩次前往山東學習生煎包和蟹黃湯包純手工製作技藝，這項技藝看似簡單，但真不容易上手。和麵、分劑子、擀皮、包包子，回到南寧，每天我們都在練習，大約快一個月才上手。」莊衣庭說。

在南寧的打拚雖然很辛苦，但莊衣庭和丈夫活得很充實。經過幾年的打拚，莊衣庭和丈夫已在南寧買了房子，他們的包子店已有兩家加盟店，第三家加盟店正在籌備中。「現在在南寧賺的錢要比在台灣收入高，也比在台灣工作自由，想去旅遊，夫妻倆打起背包就出發。」莊衣庭說。

莊衣庭說：「這幾年開店，最大的收穫是融入了南寧當地的生活。從中發現了很多商機。我們最大的感受是，我們來大陸創業來晚了。」

「這裡是『一帶一路』建設的重要節點城市，未來發展潛力很大。我家七姐妹，現在我和其中一個妹妹在這裡打拚。我希望姐妹們全部都來這裡創業。」莊衣庭表示。

莊衣庭的丈夫是賽艇運動員，在台灣取得了賽艇教練員資格證書。下一步，他有意往這方面發展。

現在，莊衣庭和丈夫在管理好包子加盟店之餘，還做起保險經紀人，如今已逐漸打開局面。找她購買保險的顧客裡，有台胞，有她包子店的顧客，也有在南寧新認識的朋友。　

包子 創業

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