重慶十四五 拚軟體業產值破5千億

作為中國大陸六大老工業基地之一的重慶，正大力推進「智造重鎮」、「智慧名城」建設，引領製造業智慧化、高端化。重慶市政府副市長陳金山15日透露，「十四五」期間，重慶將躍升「芯屏器核網」產業水平，爭取軟體行業從業人員達50萬人以上，軟體園區規模突破500萬平方公尺，軟體產業產值突破5000億人民幣。

中新社報導，數據顯示，在以電子信息產業為主的智慧產業，重慶近年在終端產品和核心元器件等非終端產品上均有高速增長。顯示面板2020年同比增長28.2%、今年上半年同比增長40.8%；集成電路（積體電路）2020年同比增長32.3%、今年上半年同比增長34.2%。

陳金山指出，重慶連續三年推動智慧化改造，至2021年7月，已累計改造3485個企業項目，建成智慧化工廠105個、數位化車間574個，前述示範項目讓生產效率大幅度提升，同時運營成本、不良品率、能耗水平都實現大幅下降。今年上半年，重慶已實施智慧化改造1500家規模以上工業企業，平均產值增長46.8%，對該市工業增加值的貢獻達到六成。

陳金山表示，「十四五」期間，重慶將繼續實施大數據智慧化創新發展戰略，推動戰略性新興產業做大規模、傳統產業改造升級。具體內容包括，把重慶建成中國大陸重要的工業半導體生產基地，構建大陸國家重要的新型顯示研發和重要製造基地，著力打造傳感器、汽車電子、基礎零件等關鍵產業，建設軟體名城等。

他提到，十四五期間，重慶將繼續大力推動企業智慧化改造，力爭5年內實現新建智慧化工廠100家、數位化車間700家；同時再培育一批具有行業引領性或者區域引領性的工業互聯網平台公司，以及加大包括智慧化製造、網路化協同、個性化定製、遠程化運營和數位化管理等工業互聯網新模式在製造業領域更多推廣應用。