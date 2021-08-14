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仙劍奇俠傳IP易主大陸最大遊戲全平台發行商

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
中手遊集團接手大宇資訊旗下的北京軟星後，官方信息顯示，《仙劍奇俠傳7》將於今年10月15日正式在大陸市場發售。圖源：北京軟星官網《仙劍奇俠傳7》
中手遊集團接手大宇資訊旗下的北京軟星後，官方信息顯示，《仙劍奇俠傳7》將於今年10月15日正式在大陸市場發售。圖源：北京軟星官網《仙劍奇俠傳7》

台灣遊戲商大宇資訊開發的《仙劍奇俠傳》，大陸2005年改編為電視劇，由胡歌、劉亦菲主演，引領仙俠劇風騷。大陸遊戲全平台發行商中手遊宣告，8月初已完整收購大宇資訊旗下的北京軟星及仙劍IP大陸所有權益，宣告仙劍奇俠傳IP正式易主。

界面新聞報導，實際上，中手遊曾考慮直接收購大宇資訊，但因台灣對陸資併購阻礙重重等原因作罷。

中手遊集團與大宇資訊合作多年，接手旗下的北京軟星後，官方信息顯示，《仙劍奇俠傳7》將於今年10月15日正式在大陸市場發售。

中手遊2012年登陸美國那斯達克交易所，成為第一個手遊中概股；但2015年8月從美股私有化退市；2019年10月中手遊正式回歸港股上市交易。

除了仙劍奇俠傳，中手遊也取得大宇資訊的軒轅劍、大富翁等熱門IP系列授權發行。

據中手遊公告，是在8月5日以港幣6.4184億元收購大宇資訊旗下子公司軟星科技（北京）有限公司49%股權，以及《仙劍奇俠傳》IP大陸地區所有權益。大宇資訊則表示，最終收購價也高於之前股東會中決議價格，認為是雙贏結局。

中手遊此次收購是繼2018年4月以人民幣2.13億入股北京軟星51%股份後，再次對北京軟星和《仙劍奇俠傳》IP進行的資產收購。至此，中手遊已完成對北京軟星和旗下《仙劍奇俠傳》IP大陸地區權益的完整收購。

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