神祕人詐騙大陸15家上市公司 金額逾千億元

A股上市公司上海電氣執行董事兼總裁黃甌，本月5日傳出跳樓輕生的不幸消息。此前，上海電氣披露控股子公司有近人民幣87億元應收帳款逾期。但近日傳出，包括上海電氣在內，至少有15家大陸上市公司遭「神秘人」詐騙，總金額恐超過人民幣240億元（約新台幣1,032億元）。

據《財新網》報導，上海電氣是中國最大的綜合性裝備製造企業集團之一，控股股東為上海電氣（集團）總公司（簡稱「上海電氣集團」）。上海電氣集團是上海市國資委獨資國有企業。上海電氣主營業務為能源裝備、工業裝備和集成服務三大領域，產品包括火力發電與核電機組，以及風力發電設備等。

上海電氣今年5月30日公告，控股子公司上海電氣通訊技術有限公司有人民幣86.72億元應收帳款逾期。7月5日，上海電氣因涉嫌信息披露違法違規，遭中國證監會立案調查。

緊接著7月27日又傳出，上海電氣集團董事長鄭建華涉嫌嚴重違紀違法，遭上海市紀委監委紀律審查和監察調查。

《經濟觀察報》指出，恐背上將近人民幣87億元呆帳的上海電氣通訊技術有限公司，上海電氣持股40%，第二大股東上海星地通通信科技有限公司（簡稱「上海星地通」）持股28.5%。

上海星地通實際控制人為「隋田力」。在上海電氣爆雷後，又有多家上市公司陸續發布與上海電氣類似的應收帳款壞帳公告，而且都與隋田力及其關聯企業相關。

大陸媒體對隋田力背景所知也有限，網路公開資料顯示，隋田力現年60歲，曾在解放軍、武警、公安通信部門、中國電子科技集團任職。

經濟觀察報指出，隋田力過去30年構建了非常複雜的公司股權關係。工商信息顯示，隋田力為19家公司的實際控制人，並擔任10家公司的法人代表。

隋田力的手法其實不複雜：利用具國企背景的上市公司對大客戶的信任，先向上市公司下單並支付合約總額10%的預付款，但要求上市公司必須從「星地通」等隨田力控制的指定供應商處採購設備。

隋田力下單的尾款在驗收產品後才支付，但上市公司必須支付100%訂單款項給「星地通」等上游供應商。

中國經營報指出，如此，上市公司在該項業務就需要墊款生產。一家券商指出，業務規模越大，需要墊的款項就越大，但回款會很難。而且實力越強的上市公司可能會陷得越深，如同在滾雪球。

中國經營報估計，有超過10家上市公司被騙，金額將近人民幣240億元。經濟觀察報則指出，從7月底到8月初，涉及隋田力和他的關聯公司而引發的壞帳公告的上市公司共有15家，金額超過人民幣243億元。

有消息稱，隋田力涉及的案件正由公安機關偵查中，但也有消息表示隋田力已經失蹤。經濟觀察報稱，「解開這個謎團，還需要時間」。

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