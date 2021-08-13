榮耀CEO趙明：要從蘋果手中搶回高階市占

繼2018年之後，榮耀再次對旗艦Magic系列進行更新，推出 Magic3系列，榮耀 CEO 趙明表示，榮耀未來就是要與蘋果競爭，做出超越蘋果的產品，進而從蘋果手中搶回屬於榮耀的高階市占。

各大科技網路公司，也開始相繼進入整車製造行業，華為也透過成為智慧汽車零部件供應商的方式，切入汽車市場，榮耀是否會跟進，趙明表示，「短期內不會碰造車，我們戰略很清晰，就是在現有的領域持續的耕耘，做戰略的聚焦，除非我們把各個領域都做到第一。」

IT之家報導，正如小米日前推出的小米 MIX4，榮耀此次推出 Magic3系列的意圖也很明顯，就是試圖衝擊高階市場。

趙明指出，今年第3季，榮耀憑藉榮耀50系列完成快速增長，在2021年7月，榮耀50系列成為人民幣2,000到4,000檔位第一名；而三個月的時間榮耀市占也從歷史最低點的3%，躍升至7月底的14.6%，成為大陸前三的手機品牌。

在通路方面，趙明表示，目前榮耀的線下銷售占比已接近70%，隨著榮耀50系列和 Magic3系列的推出，榮耀的通路建設速度會前所未有的加快。

2020年，華為遭到美國的晶片斷供，導致手機業務生存困難，不得不分拆榮耀獨立發展，拆分後的榮耀，要在供應鏈、產品、通路等多個方面逐漸恢復，這也讓榮耀在今年上半年遭遇挫折。

在趙明看來，這才是剛開始，去年這個時期榮耀一度是大陸前二的品牌，但他強調，對於榮耀而言，最關鍵的是還是投資未來，夯實研發、市場，以及走向全球市場，「不是單純的追求市占，來得快失去的也會很快，只有夯實公司能力，市占是自然而然的結果。」

雖然榮耀目前已全面恢復供應鏈合作，但日前美國眾議院14名共和黨議員，要求美國商務部將華為前子公司榮耀列入美政府的制裁名單。

趙明表示，榮耀已經成為新公司，華為不再持股，將會獨立發展，會與全球的合作夥伴，秉持開放的態度，與全球產業鏈進行合作，同時也將遵守所在國家的法律法規，做好自己的事。