大陸寵物商機爆發 「北上廣養貓、小縣城養狗」成趨勢

據統計，大陸寵物貓犬數量已超過1億隻，寵物消費市場規模將近新台幣1.3兆元。大陸媒體報導，大陸飼養寵物的民眾越來越多，但近幾年呈現出一個明顯趨勢：北上廣養貓、小縣城養狗；年輕人養貓、中年人養狗。

「現在大城市裡，養貓的人比養狗的人多。」在廈門擁有三家寵物店的徐生告訴網路媒體《燃財經》。「我的店鋪貓狗用品都經營，但貓咪用品賣得比較多，比如貓糧、貓罐頭、貓咪洗護用品這些。」

在上海經營一家貓舍的lucy也說，「在大城市工作的年輕人更多，年輕人更喜歡養貓。」

上海報業集團旗下新媒體《界面新聞》指出，相對於養狗，大陸年輕人更偏愛養貓的原因其實很簡單：不用遛、不用大的活動空間，甚至不用太高的教育成本。

板栗是在北京工作的深圳人，在朝陽區租房子，每月房租人民幣4,500元，但也只有約10坪大。養了兩隻貓的板栗說，「房子太小了，不方便養狗。而且養狗太麻煩了，每天要遛。」

大陸各主要城市對養狗的規定越來越嚴苛也是原因。中新網報導，山東濟南最新規定就要求，在重點管理區內，每戶居民限養一隻狗，且禁養大型犬、烈性犬。

貓因此成為許多在北上廣工作的年輕人養寵物首選。《燃財經》指出，從2017年開始，大陸全國城鎮寵物貓的數量增速就一直高於寵物狗。

大城市裡的年輕人偏好養貓的另一個原因是，「加班」幾乎是每個人的生活常態。報導稱，「996的年輕人，不配養狗」。所謂「996」是指，早上9時上班，晚上9時下班，一周工作六天，是不少大陸年輕人的工作寫照。而這樣的生活型態，並不適合飼養需要更多陪伴的狗。

但整體來看，中國大陸養狗的人還是多於養貓，但主要是中老年人和二線及以下城市居民。北京一家寵物醫院表示，「養狗的老年人比較多，因為他們有時間遛。」而二線及以下城市養狗的人多，則與空間更適合養狗有關。

大陸越來越多年輕人喜歡養寵物，則是因為寂寞的人多了。大陸民政部2019年曾公布，中國大陸的單身成年人口高達2.6億。報導稱，對於這些年輕人來說，愛和陪伴更多上是來自於寵物。

秋秋從四川到廣州讀大學，畢業後先後在廣州、深圳工作過，目前則是在北京。頻繁的遷移讓秋秋的社交關係無法穩固在某一座城市。一個孤寂的雨天，「養一隻貓吧」的念頭，就在秋秋的腦海浮現。

秋秋說，「貓好像全身心愛著你。比如我在臥室工作，它趴在一旁睡覺，即使我輕手輕腳去客廳拿東西，它也會醒來，然後纏在我的腳邊，跟著我跑。」

大陸市調機構艾瑞諮詢發布的「2021年中國寵物消費趨勢白皮書」指出，2020年中國寵物行業市場規模將近人民幣3,000億元（約新台幣1.3兆元），預計2023年將達到4,456億元。