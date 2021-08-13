中國最新防疫指引 批接種疫苗後不戴口罩成漏洞

中國大陸7月中下旬開始爆發新一輪COVID-19本土疫情，中國國家衛健委今天公布最新防疫指引，並坦言大眾防護意識有所減退，存在接種疫苗後就不用再戴口罩等僥倖心理，造成防疫漏洞。

中國國家衛生健康委員會今天在官網公布2021年8月版「公眾和重點職業人群戴口罩指引」、「重點場所重點單位重點人群新冠肺炎疫情常態化防控相關防護指南」。

根據官網公告問答，今年7月以來，因境外移入引發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株本土聚集性疫情，已先後波及中國大陸多個省份，疫情傳播風險進一步增大。

問答表示，受長期持續疫情影響，「公眾以及相關從業人員的防護意識減退，存在接種疫苗後就不用再戴口罩等麻痺思想和僥倖心理，在落實防疫措施和個人防護方面出現漏洞」。

問答也提到，近期一些城市的疫情與旅遊景點開放或半開放演出場所密切相關，可能原因是在此類場所公眾放鬆個人防護，同時場所未有效控制觀眾數量，增加爆發聚集性疫情的風險；機場、境外和境內航班清潔人員和機場司機等高風險職業人員，也是近期疫情暴露出的薄弱環節。

因此，這次公布的指引要求，普通公眾處於人員密集的露天廣場、劇場和公園等室外場所時，也需要戴口罩。主要涉及境外輸入和汙染傳播高風險崗位、醫療機構工作人員和公共場所服務人員等三類人群，則被要求配戴醫療口罩或更高防護級別口罩等。

指引也針對這次爆發疫情的棋牌室（麻將館）新增規範，要求對人員檢測體溫和核驗健康碼，防止來自中高風險地區人員進入場所、降低顧客數量和停留時間、增加牌桌之間的距離、減少人員聚集等。

指引並建議停止使用全封閉觀光船，透過體溫檢測和健康碼核驗等措施防止有症狀者或來自中高風險地區人員進入這類船隻，以及透過預約購票、間隔就坐等方式降低人員的密度。船內人員也要全程配戴口罩，並要繼續落實好通風換氣、清潔消毒等防護措施。