光伏儲能科研 大慶基地啟動

中國國家電投黃河上游水電開發有限責任公司（簡稱黃河公司）11日晚發布消息稱，負責建設的黑龍江大慶新能源科技研發中心正式揭牌成立並投入運行，標誌著全球首個光伏、儲能戶外實證實驗平台—國家光伏、儲能實證實驗平台（大慶基地）的科研功能全面啟動。

中新社報導，黃河公司黨委副書記、總經理魏顯貴表示，此前，由國家能源局批復的首個國家光伏、儲能實證實驗平台（大慶基地）4月10日開工建設，還同步建設新能源科技研發中心、實證實驗智慧管理及展示平台和新能源科普教育基地，以實現「一主三輔」的效能。

黃河公司董事長謝小平說，十四五期間，該平台初步規劃總投資約60億元人民幣，布置實證實驗方案約640種，折算規模約105萬千瓦，包含光伏組件、逆變器、支架、儲能產品4個產品實證實驗區，以及儲能系統、設備匹配2個系統實證實驗區，且每年布置不少於100種實證實驗方案。