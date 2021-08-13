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陸新能源汽車 7月產銷雙創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
浙江省諸暨市店口鎮發展汽配零件、水暖五金等產業近年朝向產業高質量發展。圖為萬安科技公司的工人。（新華社）
浙江省諸暨市店口鎮發展汽配零件、水暖五金等產業近年朝向產業高質量發展。圖為萬安科技公司的工人。（新華社）

中國汽車工業協會11日披露：7月，中國汽車產銷分別完成186.3萬輛和186.4萬輛，環比分別下降4.1%和7.5%，同比分別下降15.5%和11.9%；與2019年同期相比，產銷同比分別增長3.2%和2.7%，產量增幅比6月擴大0.8個百分點，銷量增速由負轉正。同時，新能源汽車產銷繼續刷新歷史紀錄。

中新社報導，中國汽車工業協會介紹，從市場情況來看，7月汽車產銷同比下降，影響因素：去年同期基數較高（與2019年同期相比呈現增長）；商用車受排放法規切換的影響，產銷同比下降明顯，但在輕型客車的拉動下，客車依然呈現增長；乘用車受芯片短缺的影響產銷同比下降，但降幅收窄。

7月新能源汽車繼續成為亮點，呈現出「淡季不淡」，產銷環比和同比繼續保持增長，且雙雙創歷史新高，分別達到28.4萬輛和27.1萬輛，環比增長14.3%和5.8%，同比增長1.7倍和1.6倍。

1-7月中國汽車產銷分別完成1444.0萬輛和1475.6萬輛，同比分別增長17.2%和19.3%，增幅比1-6月繼續回落7和6.3個百分點。與2019年同期相比，產銷同比分別增長3.4%和4.2%，產量增幅與1-6月持平，銷量增幅比1-6月回落0.2個百分點。　

中國汽車工業協會表示，展望全年，中國國民經濟運行將繼續穩中加固、穩中向好，但複雜多變的國內外形勢也將帶來不確定性，特別是海外疫情的反彈導致芯片供應短缺風險依然存在，國內局部地區的疫情復發也將在一定程度上影響供給和需求，加之原材料價格持續在高位進一步加大企業成本壓力，這些問題也都將對中國汽車行業造成影響。綜合各方面因素，需要審慎樂觀地看待行業發展。

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