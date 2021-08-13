重慶汽車產量增速 高於大陸近倍

作為中國重要的汽車生產基地，重慶今年上半年汽車產量增速高於大陸全國近一倍，增加值、產量、產值同比分別增長25%、47%和29%。重慶市經濟信息委副主任塗興永11日開新聞通氣會，解讀推動汽車產業加快轉型升級發展的核心戰略舉措——打造全國一流新能源和智能網聯汽車應用場景。

中新社報導，塗興永表示，當前，全球汽車產業正面臨劇烈的新能源和智能化變革，汽車企業如不能抓住變革機遇，三五年後將喪失原有競爭優勢。

近年來，車企紛加大在重慶投資。如福特汽車5年內總投資將近500億（人民幣，下同）。重慶已是中國自主品牌前三（長安、長城、吉利）集聚唯一地區，汽車產業年投資規模達350億。

新能源方面，今年上半年，重慶新能源汽車產量5.2萬輛，同比增長達215%。

智能化方面，重慶是中國第三個開放自動駕駛道路測試、第四個建設國家級車聯網先導區的省市。

「構建新能源和智能網聯汽車新生態是當前和未來產業競爭的根本，重慶已有較好基礎」。塗興永介紹，「打造全國一流新能源和智能網聯汽車應用場景三年行動計劃（2021—2023）」明確，到2023年，重慶將建設成為國家級車聯網先導區、換電模式、氫燃料電池汽車示範城市，場景建設規模和水平進入中國第一方陣。