聽新聞
test
0:00 / 0:00

海運飆漲 外貿企業叫苦

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

由於缺櫃、塞港及歐美需求復甦等因素，中美海運價格大漲至歷史新高，中國出口大幅成長之餘，中國的外貿企業也因此承受了極大成本壓力，一些企業減少出貨，甚至暫停訂單。

央視財經報導，8月10日，全球貨櫃貨運指數顯示，中國、東南亞至北美東海岸的海運價格首次超過了每櫃2萬美元。而在8月2日，這個數字還是1萬6000美元。

報導引述專家表示，近一個月來，馬士基、地中海、赫伯羅特等多家全球主要船公司，陸續上調或增加以旺季附加費、目的地港口堵塞費為名的多項附加費，這也是近期海運價格大幅上漲的關鍵。

此外，在計算口徑沒有改變的前提下，最近一期的上海出口貨櫃運價指數為4225.86，同樣創下歷史新高，比一周前上漲29.62。

運價上漲已成為今年全球性問題。航運價格大幅上漲，中國的外貿企業因此承受了極大成本壓力，廣東佛山家具貿易商鐘社明表示，8月基本運價都是在每櫃1萬8000到2萬2000美元之間。

高昂的運價令部分企業不堪負荷，鐘社明表示，從6月和7月之後，公司整個出貨就減少40%多。「原來做好了3000套，最後只出1000多套，剩下1000多套還在倉庫，因為運費太貴，不出」。他還說，現在大部分客人的訂單已經暫停。

不過，7月中國的貨物貿易進出口仍比去年同期上漲了11.5%。業界人士分析，今年前7個月，中美貿易達到2.62兆元，比去年增加28.9%，大大高於進出口的總體增幅。這也成為了推動中美航運價格大幅上漲的一個重要原因。

今年以來，多家船公司不斷加大運量，盡量滿足不斷上升的需求。今年1至4月，中國大陸至北美西航線的運力艙位分別較2020年、2019年同期成長81%、36%，運量分別較2020年、2019年同期成長103%和53%。

廣東 上海

延伸閱讀

航運三雄再度起航

平潭打造RCEP對台經貿合作節點

錦州港-俄國東方港 外貿直航

塞港加劇 海運準點率續降

相關新聞

滴滴出行董座總裁傳撤換

引爆赴美上市中概股網路安全審查風暴的滴滴出行，再傳高層人事變動，港媒南華早報報導，大陸七大監管部門將調整滴滴出行核心高管...

陸新能源汽車 7月產銷雙創新高

中國汽車工業協會11日披露：7月，中國汽車產銷分別完成186.3萬輛和186.4萬輛，環比分別下降4.1%和7.5%，同...

茂名荔枝原汁 首次出口東南亞

廣東茂名商務部門表示，一批貨重5.2噸的茂名荔枝原汁，目前正順利運往東南亞。這是茂名市荔枝加工食品首次出口一帶一路沿線國...

重慶汽車產量增速 高於大陸近倍

作為中國重要的汽車生產基地，重慶今年上半年汽車產量增速高於大陸全國近一倍，增加值、產量、產值同比分別增長25%、47%和...

光伏儲能科研 大慶基地啟動

中國國家電投黃河上游水電開發有限責任公司（簡稱黃河公司）11日晚發布消息稱，負責建設的黑龍江大慶新能源科技研發中心正式揭...

小葡萄做成大產業 助農增收

四川省眉山市彭山區觀音街道果園村大力發展葡萄種植，將小葡萄做成了大產業，助農增收，果園村也成為遠近聞名的「葡萄種植基地」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。