歐洲跨國公司產品 大陸銷量增長

從汽車市場到日用消費品領域，歐洲跨國公司今年上半年在中國市場繼續取得不俗業績。業內人士認為，由於中國成功控制新冠疫情以及中國經濟的強大韌性，中國市場和需求得以快速復甦，企業順利復工復產。為此，歐洲跨國公司對中國市場的信心和投資意願持續增強。

新華社報導，今年上半年，歐洲汽車製造商在中國市場的銷量普遍增長顯著。德國汽車製造商寶馬全球營收同比增長28.1%，達到553.6億歐元。中國市場上半年為寶馬貢獻了約46.7萬輛的喜人銷量，同比大增42%。

根據梅賽德斯-奔馳公布的成績單，上半年共向中國客戶交付了約44.2萬輛新車，銷售業績也相當亮眼。

英國汽車製造商捷豹路虎公司在中國市場同樣取得佳績，上半年在華累計銷售5.5萬輛，同比增長52%；截至6月，已實現連續10個月的同比增長。

深耕中國市場多年的德國化工巨頭巴斯夫，二季度全球營收197.5億歐元，同比增長56%。巴斯夫執行董事會主席馬丁·布魯德米勒表示，在大中華區，巴斯夫在過去5個季度均實現兩位數增長。

歐洲跨國公司在中國日用消費品領域也取得亮麗業績。法國美妝巨頭歐萊雅集團上半年財報顯示，中國大陸市場為該集團貢獻了34.2%的增長，繼續擔當其業績增長的主要引擎。

德國運動品牌阿迪達斯（愛迪達）上半年在中國實現了24億歐元的營收，同比增長36.9%。

從貿易數據來看，中國和歐盟之間經貿往來日益緊密。根據中國海關總署公布的數據，今年前7個月，中國大陸對歐盟進出口額為2.96萬億元人民幣，同比增長23.4%。

中國歐盟商會公布的「商業信心調查2021」顯示，中國市場已成為許多歐盟跨國企業全球業務的重要支柱，68%的在華歐盟企業對業務增長持樂觀態度，同比增長20個百分點；60%的受訪者表示考慮在2021年擴大在華業務規模，比去年增長8個百分點。