陸拚2025培育品牌影響力企業

中國商務部等9部門近日聯合印發「商貿物流高質量發展專項行動計畫（2021-2025年）」。計畫提出，中國到2025年要初步建立現代商貿物流體系。

中新社報導，商貿物流是指與批發、零售、住宿、餐飲、居民服務等商貿服務業及進出口貿易相關的物流服務活動。商務部介紹，近年來，中國商貿物流健康發展，商貿物流網絡不斷完善，標準化、信息化、專業化水平穩步提升，推動社會物流成本水平持續下降。2020年中國社會物流總費用與國內生產總值比率為14.7%，較2012年下降3.3個百分點。

與發達國家相比，中國商貿物流現代化水平仍存在差距，如總體運行效率仍不高，農村物流基礎設施薄弱、區域物流發展不均、境外物流網絡不足、冷鏈物流發展滯後、缺少國際競爭力現代物流企業等問題仍較突出。

對此，計畫提出，到2025年，中國要初步建立暢通高效、協同共享、標準規範、智能綠色、融合開放的現代商貿物流體系，培育一批有品牌影響力和國際競爭力的商貿物流企業。

專項行動將主要聚焦以下五方面工作。一是健全商貿物流網絡，從城鄉、區域、國際等維度加強商貿物流網絡建設，包括優化網絡佈局、建設城鄉高效配送體系、促進區域商貿物流一體化、建設國際物流網絡等。

二是推廣應用技術標準，提升商貿物流標準水平，推廣應用現代信息技術，通過標準化、信息化建設，夯實商貿物流高質量發展基礎。

三是優化組織方式，發展商貿物流新業態新模式，提升供應鏈物流管理水平，加快推進冷鏈物流發展，健全綠色物流體系，推動業態模式創新，提升商貿物流組織化、專業化、綠色化水平。

四是提升國際物流效率，暢通國際物流通道，推進跨境通關便利化，不斷提升貿易通關效率，充分發揮商貿物流連接境內外市場作用。

五是培育市場主體，培育商貿物流骨幹企業，提升企業的核心競爭力、品牌影響力和專業服務水平。