海南自貿港零關稅 覆蓋海陸空

海口海關11日通報，由海南海直通用航空有限公司進口的一架直升機10日在海口海關所屬海口港海關通關放行，這標誌著海南自貿港零關稅進口商品實現海陸空全覆蓋。

中新社報導，海南海直通用航空有限公司總經理孟磊說，企業進口的這架直升機貨值401.8萬元（人民幣，下同），減免稅款61.3萬元。首架「零關稅」飛機為企業節省了大量成本，增添了企業在海南自貿港發展的信心。

海南自貿港交通工具及遊艇「零關稅」政策於2020年12月落地。明確在海南自貿港註册登記並具有獨立法人資格，從事交通運輸、旅遊業的企業，進口符合交通工具及遊艇「零關稅」正面清單規定的船舶、車輛、航空器及遊艇，可享受「零關稅」政策。

海關表示，截至8月11日共有1411家企業通過海南自貿港交通工具及遊艇「零關稅」主體審核，享惠企業共進口貨值6.8億元，減免稅款1.9億元。

「零關稅」是海南自貿港重要制度設計，在海南全島封關運作前共建立「一負三正」四張清單，其中企業進口自用的生產設備零關稅的負面清單、島內企業用於交通運輸的交通工具零關稅的正面清單、企業生產自用的或者兩頭在外模式進行加工所消耗的原輔料的正面清單已經公佈。