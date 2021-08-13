世界工廠東莞經濟向好 7月用電量破百億千瓦時

南方電網廣東東莞供電局表示，7月東莞全社會用電量106.03億千瓦時，同比增長6.77%，東莞單月用電量首次突破百億千瓦時。

中新社報導，東莞是世界聞名的製造業城市，以外向型經濟為主，匯聚了眾多製造企業，被稱為「世界工廠」。今年以來，受經濟穩中向好驅動和持續高溫影響，東莞用電需求持續旺盛。

東莞供電局市場部營業分部高級經理黃裕民說，作為國際製造業名城，製造業在東莞占有重要地位。製造業7月單月用電量達64.32億千瓦時，占工業用電量的比率為93.19%，同比增長8.28%，這是東莞7月用電量突破百億千瓦時的主要原因。

作為經濟發展的晴雨表，電力供應成為東莞經濟前行的重要能源基礎。據悉，東莞自有電以來共擁有205座變電站，遠景目標366座，即仍需新建161座。