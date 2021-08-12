大陸官方經濟學家認為人民銀行有降息空間

隨著新一波疫情的到來，中國大陸央行面臨的降息呼聲日益高漲。隸屬於中國官方的經濟學家認為，央行有降息空間，可以在不加劇金融風險的情況下放鬆政策。他們的觀點與跨國投資銀行形成鮮明對比，後者大多認為中國央行今年將維持政策利率不變。

據彭博社報導，中國國家智庫中國政策科學研究會的經濟政策委員會副主任徐洪才認為，北京加強監管意味著放鬆貨幣政策，不會造成巨大的風險或導致房價顯著上漲。

政府附屬智庫中國社科院的張斌說，整頓地方政府「隱性」或表外負債降低了中央的財政火力，意味著貨幣政策需要在支持經濟增長方面發揮更大作用。

彭博社評論說，如果中國央行下調政策利率，那將是一個堅定的寬鬆舉措，比上個月的意外降準更進一步。

中國央行否認降準意味著轉向更廣泛的寬鬆，但降息預期已開始在市場上體現出來，國債價格一路上漲。

體現中國央行思路的下一個窗口，將是下周到期的7000億元人民幣一年期中期借貸便利(MLF)。市場策略師對中國央行的話深信不疑：接受彭博調查的11人中只有一人預測MLF利率會有變化。

大多數人只是預計央行會縮減MLF操作規模，以抵消降準釋放的部分流動性。

華僑銀行大中華研究主管謝棟銘說：「仍然能夠感受到降準的影響，所以沒有必要完全展期。」他補充道，實體經濟的融資成本一直在下降，因此不必著急降息，不過有可能會再次降準以幫助支持中小企業。

在決定向銀行提供貸款的關鍵政策利率時，中國大陸央行會盡量兼顧三個彼此抵觸的使命：物價和匯率穩定，支持經濟增長，以及金融穩定。自2017年以來，中國央行已變得更加鷹派，加強了對穩定目標的重視，試圖限制經濟中的債務總量，尤其是房地產、影子銀行和地方政府表外債務。