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福建出台八條措施 促絲路投資高質量發展
福建省商務廳12日通報，福建出台了推動企業參加國際產業鏈供應鏈重塑、提升國際產能合作質量水平、推進境外經貿合作園區有序發展等八條措施，推進「絲路投資」高質量發展。
中新社報導，對外投資是共建一帶一路重要支撐，對助力國內國際雙循環相互促進具有重大積極作用。福建省十四五規劃明確提出要提升「絲路投資」影響力，高質量建設「海絲」核心區。
對境外投資製造業、農林牧漁業、能源礦產資源開發業，且實際投資額500萬美元以上的，福建將按照千分之五比例，給予最高200萬元人民幣獎勵。其中，對投資一帶一路沿線及RCEP等重點區域的項目，按照千分之六比例給予支持。
福建將鼓勵推「兩國雙園」建設。按規劃，福建將對參與建設「兩國雙園」境外園區的省內企業及入駐境外園區投資企業，予以享受境外經貿園區相關支持政策。
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