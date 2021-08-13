聽新聞
test
0:00 / 0:00

7月新一線城市 求職活躍度大增

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

生活服務平台58同城12日發佈的2021年7月新一線城市月度就業大數據顯示，當月，新一線城市求職活躍度環比大幅上升，招聘需求穩中微升；其中，成都招聘與求職需求在各新一線城市中居首。

中新社報導，這份來自58同城招聘研究院的數據顯示，7月新一線城市求職需求環比提升45.1%。7月是應屆畢業生的就業高峰，新一線城市求職需求大增意味著作為應屆畢業生主體的「90後」、「00後」們，在選擇就業目的地時，傾向於去新一線城市。

分析認為，新一線城市發展前景好，但整體競爭壓力小於北上廣深，能更好地平衡工作與生活，近年來愈發受到年輕一代青睞。　　

在求職吸引力上，新一線城市排名前十位的城市分別為成都、重慶、長沙、武漢、鄭州、東莞、蘇州、西安、杭州、青島。其中，成都、重慶、長沙三個「網紅城市」環比增長均超過50%。

從城市招聘來看，新一線城市招聘需求排名前十的城市為成都、武漢、重慶、長沙、杭州、鄭州、東莞、蘇州、合肥、西安。其中，合肥招聘需求同比增長顯著，較2020年同期增長25.7%。

作為西部地區重要的中心城市，成都經濟、商貿、高新技術產業等各發展迅猛，人才需求攀升。從榜單看，成都在招聘需求和求職需求上都位居第一。　　

從新一線城市的薪資狀況來看，數據顯示，7月份，其整體支付月薪為7930元（人民幣，下同），同比上升6.7%。這表明，新一線城市受新興產業、朝陽產業集聚的帶動，經濟發展較快，對於人才的需求更高，由此也帶動了薪資的快速增長。

就典型招聘職位而言，銷售代表的月薪水平高居各職位前列，為8562元，電話銷售次之，月薪8219元。其餘熱招職位除保安、店員/營業員和服務員外，支付月薪均位於7000元以上。

一線城市 求職 薪資

延伸閱讀

政院推尋職津貼 人力銀行估徵才潮年底前重新升溫

中歐班列 西安第10000列開行

因父一句話 台青赴陸打造醫美夢

選工作月薪、獎金看哪個？ 網一面倒選它：看這幾個月就知道

相關新聞

滴滴出行董座總裁傳撤換

引爆赴美上市中概股網路安全審查風暴的滴滴出行，再傳高層人事變動，港媒南華早報報導，大陸七大監管部門將調整滴滴出行核心高管...

陸新能源汽車 7月產銷雙創新高

中國汽車工業協會11日披露：7月，中國汽車產銷分別完成186.3萬輛和186.4萬輛，環比分別下降4.1%和7.5%，同...

茂名荔枝原汁 首次出口東南亞

廣東茂名商務部門表示，一批貨重5.2噸的茂名荔枝原汁，目前正順利運往東南亞。這是茂名市荔枝加工食品首次出口一帶一路沿線國...

重慶汽車產量增速 高於大陸近倍

作為中國重要的汽車生產基地，重慶今年上半年汽車產量增速高於大陸全國近一倍，增加值、產量、產值同比分別增長25%、47%和...

光伏儲能科研 大慶基地啟動

中國國家電投黃河上游水電開發有限責任公司（簡稱黃河公司）11日晚發布消息稱，負責建設的黑龍江大慶新能源科技研發中心正式揭...

小葡萄做成大產業 助農增收

四川省眉山市彭山區觀音街道果園村大力發展葡萄種植，將小葡萄做成了大產業，助農增收，果園村也成為遠近聞名的「葡萄種植基地」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。