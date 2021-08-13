7月新一線城市 求職活躍度大增

生活服務平台58同城12日發佈的2021年7月新一線城市月度就業大數據顯示，當月，新一線城市求職活躍度環比大幅上升，招聘需求穩中微升；其中，成都招聘與求職需求在各新一線城市中居首。

中新社報導，這份來自58同城招聘研究院的數據顯示，7月新一線城市求職需求環比提升45.1%。7月是應屆畢業生的就業高峰，新一線城市求職需求大增意味著作為應屆畢業生主體的「90後」、「00後」們，在選擇就業目的地時，傾向於去新一線城市。

分析認為，新一線城市發展前景好，但整體競爭壓力小於北上廣深，能更好地平衡工作與生活，近年來愈發受到年輕一代青睞。

在求職吸引力上，新一線城市排名前十位的城市分別為成都、重慶、長沙、武漢、鄭州、東莞、蘇州、西安、杭州、青島。其中，成都、重慶、長沙三個「網紅城市」環比增長均超過50%。

從城市招聘來看，新一線城市招聘需求排名前十的城市為成都、武漢、重慶、長沙、杭州、鄭州、東莞、蘇州、合肥、西安。其中，合肥招聘需求同比增長顯著，較2020年同期增長25.7%。

作為西部地區重要的中心城市，成都經濟、商貿、高新技術產業等各發展迅猛，人才需求攀升。從榜單看，成都在招聘需求和求職需求上都位居第一。

從新一線城市的薪資狀況來看，數據顯示，7月份，其整體支付月薪為7930元（人民幣，下同），同比上升6.7%。這表明，新一線城市受新興產業、朝陽產業集聚的帶動，經濟發展較快，對於人才的需求更高，由此也帶動了薪資的快速增長。

就典型招聘職位而言，銷售代表的月薪水平高居各職位前列，為8562元，電話銷售次之，月薪8219元。其餘熱招職位除保安、店員/營業員和服務員外，支付月薪均位於7000元以上。