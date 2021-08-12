任正非簽發舊文：華為到該炸掉研發金字塔的時候了

華為研發體系的問題再次被暴露在聚光燈下，華為日前在心聲社區公布了一篇5年前的文章「華為到該炸掉研發金字塔的時候了」，由任正非親自簽發，文中指出了華為研發體系存在的問題，包括效率低下、專家能力缺失、組織溝通成本高、整合式產品開發（IPD）流程落後等等。

該文章作者「泥瓦客」寫到，自己在矽谷和華為皆有工作經歷，感受到華為在軟體產業的明顯差距，「和大陸領先的網路產品相比，在易用性、貼近使用者和產品快速反覆運算等方面也落後不少。我們在軟體研發領域的確存在不少問題，這些問題導致我們的IT軟體產品品質比較低下、開發效率低、產品交付週期漫長，很是讓人痛心。」

任正非在轉發該文章的批語中指出：在技術（部門）工作的客氣是毒品，直面的批評、爭論才是良藥。