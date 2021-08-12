陸反制裁法範圍將擴大 港銀行業成最大擔憂

分析師和業內人士表示，中國計劃將其《反外國制裁法》擴大到香港，這對早已陷在北京與西方國家關係惡化局面的國際銀行帶來了又一個令人頭痛的問題。

香港長期把自己塑造為進入中國的一個可靠商業門戶，不過在地緣政治緊張局勢擴大以及中國對香港異議人士的鎮壓之下，過去兩年內，香港的商業環境早已變得不像以前那麼友善。而現在，事情還可能變得更加復雜。

今年6月，中國通過了一項牽涉廣泛的《反外國制裁法》，以反制美國和歐洲政府對中國所進行的單邊制裁，其中包括因中國對待香港與新疆維吾爾民族而引發的制裁。

該法的反制措施包括：不予簽發簽證丶不准入境丶注銷簽證或驅逐出境，甚至扣押丶凍結在中國境內的資產等。外國公司甚至可能因為執行或協助執行外國政府對中國公民和組織採取的限制措施，而在中國法院被起訴；該法也可以向被列入反制清單中的人士的家庭成員采取反制措施。

本周稍早，香港行政長官林鄭月娥證實《反外國制裁法》將很快以某種形式在香港落實。

該法對位在香港的國際企業，尤其是銀行而言可能影響深遠，他們擔心自己可能在中國與外國政府相互祭出的制裁制度中陷入兩難。

美國霍夫斯特拉大學（Hofstra University）的國際法專家古舉倫（Julian Ku）告訴法新社：「如果該法被認真對待，如果在香港的銀行不得不執行美國的制裁，然後又因為執行這些制裁在香港面臨起訴，這可能成為一個巨大的問題。」

外國銀行業務咬緊牙關

中國官媒新華社7月27日指出，在8月17日開始為期4天的會議上，中國的全國人大常委會將會審議在香港和澳門的基本法附件中增加相關條文的議案。

一些香港官員表示，北京可能會將該法律強加給香港，就像它去年利用全面的國家安全權力，將許多異議人士給判罪一般。

「我知道有些人可能很擔心，」香港律政司司長鄭若驊本月早些時候告訴記者，「但我們先不要過分憂慮。」

鄭若驊是先前遭到美國制裁的幾十名中國官員之一。香港電台8日報導，她指出，一些國家單方面將脅迫措施強加於其他國家或個人身上，顯然是具有政治目的，試圖干涉該國的內政和主權。她認為，中國訂立《反外國制裁法》是為了反制國際法下所禁止的單邊強制措施，合法丶合理且公平。

不過，對於像John這樣一名在香港的國際銀行工作的高級經理人來說，鄭若驊所說「不要憂慮」的保證只是有限的安慰，他們很擔心會被夾在美國與中國之間。

希望匿名的John告訴法新社：「我們沒有選擇。要麼就關閉整個銀行，不過很多人不願意這樣做，否則我們也就只能咬緊牙關繼續照常工作。」

美國上個月在一份罕見的對香港的商務警示（business advisory）中強調，香港《國安法》早已讓設在香港的公司遵守外國制裁這件事成為違法行為。

香港《國安法》第29條當中寫著，直接或者間接接受外國或境外機構丶組織丶人員的指使丶控制丶資助或者以其他形式「對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁丶封鎖或者採取其他敵對行動」就屬犯罪。

不能被放棄的美元

不過到目前為止，中國還沒有利用前述國安法權力對任何主要的國際銀行採取反制行動，即便是在林鄭月娥抱怨她因為制裁而沒有銀行帳戶之後。

而John則希望《反外國制裁法》也能如此，只要銀行小心翼翼地行事，它們就不會受到該法制裁。「即使北京通過了一項法律，它也不會影響我們的日常運作，除非我們做了他們不喜歡的事情......。」他說：「我們希望他們不要執行該法。」

倫敦大學SOAS政治學家曾銳生(Steve Tsang) 對法新社說，反制裁法的直接影響「可能是有限的，至少在法律實施之前」。他補充說，跨國銀行和公司傾向於照常營業，「而不是考慮中國政策變化的中長期影響」。

John說，如果迫不得已，大多數銀行可能會選擇依靠華盛頓而不是北京。「我們將遵守美國的制裁命令，因為美元對銀行來說太重要了。」

他說，若有違反當地法律或被起訴的風險，外國企業可能會想退出香港。「他們不一定非要在這裡開設分行，他們也可以選擇去東京或者新加坡。」

（法新社丶香港電台等）

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