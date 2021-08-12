中韓建交29周年 陸：推動供應鏈、數據鏈深度融合

大陸駐韓國大使館12日發布其大使邢海明在「紀念中韓建交29周年，中韓關係未來論壇」上的發言，強調兩國應加強發展戰略對接，眼於新一輪科學和產業技術革命，推動雙方產業鏈、供應鏈、數據鏈、人才鏈深度融合，為兩國關係發展找尋新的機遇。

大陸駐韓國大使館官網顯示，邢海明表示，中韓將迎來建交29周年紀念日。建交以來中韓務實合作水平從低到高、共同價值不斷擴大。中韓貿易額已達3,000億美元，接近韓美、韓日及韓歐貿易總和，兩國相互間投資達到千億美元規模，互利共贏本質日益凸顯。

展望中韓關係未來，邢海明指出，雙方應進一步增進政治互信，加強戰略配合與協作。雙方應相互尊重彼此核心利益和重大關切，加強戰略溝通與協調，穩步推進各層級密切交往。

兩國應加強發展戰略對接，眼於新一輪科學和產業技術革命，在充分發揮各自競爭優勢的同時，實現產業優勢互補，進一步鞏固和推動雙方產業鏈、供應鏈、數據鏈、人才鏈深度融合，為兩國關係發展找尋新的機遇。

邢海明稱，建交以來，兩國間人員往來疫前高峰時已超每年千萬人次規模，地方間友城關係發展到近200對。值得一提的是，新冠疫情發生以來，中韓兩國政府和民間同舟共濟，均第一時間向對方伸出援手，率先建立疫情聯防聯控機制、開通人員往來便捷通道、實現復工復產。

邢海明指出，雙方致力於地區及世界和平，中韓應加強溝通協調、發揮各自優勢，堅持通過對話協商解決問題。中方支持韓方為改善南北關係所作努力，與韓方一道推動實現半島無核化及半島永久和平。