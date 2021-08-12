中移動上半年營收增13.8% 獲利增6%

中國移動12日發布上半年財報，營收達人民幣4,436億元，年增13.8%；獲利人民幣591億元，年增6%。

央視財經報導，中移動公告，上半年資本開支為人民幣860億元。其中，5G相關投資人民幣502億元。截至2021年6月底，中國移動客戶達9.46億戶，淨增359萬戶。

5G方面，2021年上半年，中國移動累計開通50.1萬個5G基站。5G套餐客戶達到2.51億戶，淨增0.86億戶。5G ARPU（用戶月均收入）為人民幣88.9元，4G轉5G客戶ARPU提升10.0%。

在數位內容和金融科技方面，中國移動積極培育視頻、遊戲、VR、支付等領域優質網路產品，持續推進產品能力提升和體驗優化。截至6月底，咪咕視頻全場景月活躍用戶年增14.5%。

財聯社報導，中國移動持續推進「網+雲+DICT」融合發展，著力打造雲網一體、雲數融通、雲智融合的差異化優勢，強化雲資源產品能力。國信證券分析師表示，5G時代下，中國移動可望開啟新一輪增長。

分析指，在大陸國家「提速降費」力度邊際放緩以及5G新生態的背景下，電信個人業務受益於套餐升級帶來ARPU值提升；政企市場為轉型升級重點，預期將保持較快增長。